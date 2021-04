L'ancien international allemand Christoph Metzelder reconnaît la diffusion d'images pédopornographiques

Le procès de Christoph Metzelder (40 ans), ancien international allemand, se tient actuellement à Düsseldorf. L'ex-défenseur est accusé de diffusion de contenu pédopornographique, et a avoué.

Christoph Metzelder (40 ans) est poursuivi après avoir été dénoncé par son ex-compagne pour la diffusion via WhatsApp de contenu à caractère pédopornographique. Ce jeudi, à Düsseldorf où se tient l'audience, l'ancien défenseur du Real Madrid et du Borussia Dortmund a reconnu les faits, avouant avoir transmis 18 fichiers pédopornographiques concernant des enfants et adolescents. Selon les procureurs, un total de 297 fichiers aurait été retrouvé sur le téléphone du vice-champion du monde 2002.

Metzelder a ensuite déclaré "accepter la sanction" et demander pardon aux victimes de violences sexuelles. Son procès se tient jusque début mai et l'accusé risque jusqu'à cinq ans de prison. Christoph Metzelder, international à 47 reprises, suivait une formation d'entraîneur auprès de la DFB quand l'enquête a été ouverte en septembre 2019. Il était également consultant auprès de la chaîne ARD, qui a interrompu leur collaboration dès que l'affaire a éclaté. L'ex-joueur de Schalke 04 entraînait l’équipe des moins de 19 ans du TuS Haltern, en Rhénanie du Nord-Westphalie.