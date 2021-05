Officiel : Kemar Lawrence quitte déjà Anderlecht et rentre en MLS

Kemar Lawrence (28 ans) quitte déjà le RSC Anderlecht et signe au Toronto FC, retournant en MLS dont il avait débarqué l'année passée en provenance des NY Red Bulls. Cette saison, le latéral jamaïcain avait disputé 16 rencontres avec les Mauves, mais avait perdu sa place ces derniers mois au profit de Bogdan Mykahylichenko.

Kemar Lawrence retourne en MLS. Taxi trekt naar het Canadese Toronto FC, dat net aan het seizoen begon. Thanks for all the smiles, Kemar. 🟣⚪ https://t.co/Etjr6UesEs pic.twitter.com/R9Tl01yg0x