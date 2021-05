Officiel : Rayan Raveloson rejoint le LA Galaxy

Après Séga Coulibaly (AS Nancy), Kévin Cabral (Valenciennes FC) et Samuel Grandsir (AS Monaco), le club de MLS vient d'officialiser la signature de Rayan Raveloson, fraîchement sacré champion de Ligue 2 sous les couleurs de l'ES Troyes AC.

Malgré la montée en Ligue 1 avec l'ESTAC, Rayan Raveloson rejoint le LA Galaxy. Le polyvalent milieu de terrain malgache arrivait au terme de son contrat dans l'Aube et a voulu tenter l'aventure outre-Atlantique. "En attendant la réception de son visa P-1 et ITC, il rejoint le club avec un contrat de trois ans avec une option pour une année supplémentaire et occupera une place dans la liste internationale dans l'effectif du LA Galaxy", publie le club de MLS. "Nous souhaitions continuer son développement dans notre projet mais il a préféré d’autres envies, avoir un nouveau choix de vie, découvrir un autre continent de football et il faut le respecter. Bonne continuation à lui", a fait savoir l'ESTAC. Rayan Raveloson is a 𝕲.@RavelosonR22 x #LAGalaxy — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 20, 2021