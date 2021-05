Franky Vercauteren sur le départ à l'Antwerp?

L'ancien entraîneur d'Anderlecht avait surpris en débarquant au Bosuil. Son séjour pourrait y être assez court.

D'après les informations du Nieuwsblad, le contrat de Francky Vercauteren à l'Antwerp ne devrait pas être prolongé. La rencontre de ce dimanche sera donc sa dernière au Bosuil, et ses assistants Samir Beloufa et José Jeunechamps devraient également plier bagages. On ignore ce qu'il en sera de l'avenir de Vercauteren, 64 ans, mais il est possible qu'il rentre en famille en Russie.

La valse des coachs a donc commencé en D1A pour cet été, après les départs de Karim Belhocine à Charleroi, Will Still au Beerschot et Peter Maes, qui l'a remplacé, à Saint-Trond ...