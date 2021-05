Mbaye Leye dévoile le nom du meilleur joueur actuel du Standard de Liège

Le T1 des Rouches n'a pas tari d'éloges à propos de son jeune joueur.

Mbaye Leye va se baser sur l'Académie la saison prochaine mais ses jeunes troupes devront être épaulées par des leaders positifs. Il faudra donc un peu de patience avec les talents liégeois avant qu'ils soient totalement prêts pour la D1A.

"Quand on voit Allan Delferriere à La Gantoise, il fait un bon match dans l’ensemble mais il perd deux ballons qui se payent cash car ça va trop vite. Après deux ou trois semaines dans le noyau, c’est normal. Ce qu’on veut, c’est que les jeunes soient prêts le plus vite possible, comme Mickey Balikwisha par exemple. Aujourd’hui, c’est le top joueur de mon équipe. Dans la propreté de son jeu, son volume de course, dans le peu de pertes de balle, dans sa présence dans tous les domaines, avec et sans ballon. C'est le football moderne", a confié l'entraîneur principal du Standard de Liège.

Pour rappel, Michel-Ange Balikwisha a marqué 8 buts et distillé 4 assists en 39 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. L'attaquant âgé de 20 ans est également dans le viseur du Club de Bruges.