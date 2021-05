Nicolas Penneteau quitte le Sporting de Charleroi !

Le Français avait rejoint Charleroi en 2014 en provenance de Valenciennes.

Nicolas Penneteau a annoncé qu'il quittait le Sporting de Charleroi. Arrivé en fin de contrat chez les Carolos, le Français quitte le Pays Noir après sept saisons et 230 matchs disputés avec Charleroi.

"Il est temps pour moi de vous annoncer une décision difficile, la fin de mon aventure à Charleroi est arrivée. Je quitte le club avec beaucoup d’émotion mais aussi beaucoup de joie en me remémorant tous les bons moments de ces 7 dernières années. Je tiens à remercier Medhi, le Président Debecq, ainsi que Pierre Yves et Walter de m’avoir accueilli et permis de me sentir comme à la maison. Merci à mes coachs (Felice Mazzu et Karim Belhocine) ainsi qu’a leurs staffs avec qui j’ai beaucoup appris humainement et sportivement. Merci au staff médical qui, à chaque blessure, m’a permis de revenir encore plus fort. Merci à mon “Bello” et à son papa pour leur dévouement au quotidien et leur soutien sans faille. Merci à Nadine, Muriel, Gwen et Laurence ainsi qu’à tous ceux qui travaillent dans les bureaux pour leur soutien et leur professionnalisme à chacune de mes sollicitations pendant ces 7 ans. Enfin, merci à tous mes coéquipiers, avec qui j’ai passé de fabuleux moments sportifs et humains. Je n’aurais pu rêver mieux que de trouver un club comme Charleroi, à 33 ans, pour m’y épanouir. Je dois finir avec vous, mes chers supporters. Vous m’avez tellement manqué cette saison ! Les matchs n’avaient pas la même saveur sans vous. MERCI de m’avoir fait vibrer pendant toutes ces années. Vos chants, votre ferveur, votre amour m’ont transcendé sur le terrain. Je ne vous oublierai jamais. Ce n’est pas un adieu, c’est juste un au revoir. Comme vous, je resterai un fidèle supporter du club jusqu’à mon dernier souffle", a confié le Français dans un communiqué du club.