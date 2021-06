Direction le Stade de Reims pour Nicolas Penneteau

A 40 ans, le portier français va retrouver la Ligue 1.

Nicolas Penneteau a décidé de quitter le Sporting de Charleroi, mais il n'a pas encore raccroché les gants. Au contraire, il devrait même s'engager dans les prochaines heures pour un nouveau défi.

Selon les informations de l'Avenir et de la Dernière Heure, c'est vers le Stade de Reims que se dirige le désormais ex-gardien des Zèbres. Il devrait y signer un contrat de deux ans et y retrouver d'autres anciens pensionnaires de Pro League: Wout Faes, Thibault De Smet et Thomas Foket sont tous les trois actifs en Champagne.

Un retour au plus haut niveau du football français qui se précise donc pour Nicolas Penneteau qui a déjà 15 saisons au compteur en Ligue 1: sept avec Bastia et huit avec Valenciennes.