Champion du Luxembourg avec le Fola, Sébastien Grandjean aimerait recevoir sa chance en D1A : "J'en ai les capacités"

Le technicien belge vient d'être sacré champion de BGL Ligue (D1 Luxembourgeoise) avec le Fola Esch.

Sébastien Grandjean et les siens ont trusté la première place durant quasiment l’intégralité de l'exercice 2020-2021 et ont été récompensés pour leur régularité et leurs bonnes prestations. Le technicien belge était bien évidemment aux anges après le sacre du Fola. L'ancien T1 de la Jeunesse arlonaise, de Virton et de La Louvière tentera de faire aussi bien la saison prochaine en BGL Ligue mais essaiera également d'aller le plus loin possible sur la scène européenne.

Après son sacre, le kinésithérapeute âgé de 51 ans a prolongé son bail d'un an, mais il garde tout même la Belgique et la D1A dans un coin de sa tête. "Je viens de resigner pour une année supplémentaire ca je me sens bien au Fola Esch et les dirigeants sont merveilleux. Toutefois, il existe une clause libératoire dans mon contrat au cas où un club professsionnel veut s'attacher mes services. Je ne cache pas que j'aimerais recevoir ma chance en Jupiler Pro League. Je pense avoir les capacités pour coacher un club au sein de l'élite du football belge, j'en suis même sûr. J'ai envie de dire : "Faites-moi confiance, j'ai fait des résultats, j'ai de l'expérience et j'ai la Licence Pro en plus." Après, je ne me vends et ne me montre sûrement pas assez...Place à nos courtes vacances avant la reprise le 15 juin et les préliminaires de la Ligue des champions avec le match aller prévu le 7 juillet", a conclu Sébastien Grandjean.