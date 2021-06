Deux défenseurs en approche à Charleroi

Stelios Andreou et Stefan Knezevic devraient venir renforcer les Zèbres dans les prochains jours.

En plus d'Aboubakar Keita, qui devrait débarquer en provenance d'OHL, deux défenseurs étrangers sont également annoncés au Sporting de Charleroi par la Dernière Heure. Le Chypriote Andreou Stelios et le Suisse Stefan Knezevic.

Le premier a 18 ans, il évolue à l'Olympiakos Nicosie, compte deux sélections en équipe nationale. Le Second a 24 ans, possède la double nationalité Serbe et Suisse, évolue à Lucerne et avait cumulé deux caps avec l'équipe U21 suisse en 2018.