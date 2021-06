OHL démarre fort, Henry et Mercier entretiennent la confiance

Pas de problème pour les Louvanistes dans leur premier match amical.

OHL disputait ce mardi le premier match amical de sa saison et les Louvanistes n'ont pas tremblé face à leurs voisins d'OHR Huldenberg. Une large victoire, six buteurs différents et le duo Mercier-Henry déjà très en vue.

Thomas Henry a inscrit deux buts en première période, Xavier Mercier a trouvé l'ouverture également. N'Gawa, Aguemon, Allemeersch et Maertens ont inscrit les autres buts.