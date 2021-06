Ivan Leko et Shanghai face au Belge Dylan De Bruycker en C1 asiatique

Dylan De Bruycker, Belgo-Philippin évoluant au Kaya FC, va disputer un match de gala la semaine prochaine.

Ivan Leko et le Shanghai Port FC disputeront le 23 juin prochain les préliminaires de la Ligue des Champons asiatique et affronteront pour l'occasion le Kaya FC, qui profite là du forfait de Brisbane Roar pour se rapprocher au plus près des poules de la C1 de l'AFC.

Dylan De Bruycker, que nous avions interviewé il y a peu et qui nous racontait sa vie aux Philippines et sa sélection en équipe nationale philippine, aura donc l'occasion d'affronter Leko et la star de Shanghai, Oscar, pour l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Mais Ivan Leko ne peut se permettre un échec à ce stade, Shanghai Port FC ayant notamment atteint les demi-finales de l'AFC en 2017.

Retrouvez notre interview en deux parties avec Dylan :

