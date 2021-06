Un Néerlandais est forfait jusqu'à la fin de l'Euro

L'Euro, c'est fini pour Luuk de Jong (30 ans). Touché à un genou mardi à l'entraînement, l'attaquant des Pays-Bas a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition, a annoncé la Fédération néerlandaise dans un communiqué publié le lendemain. Le Sévillan a quitté le camp de base des Oranje et ne sera donc pas remplacé, comme le stipule le règlement de la compétition.

La conclusion d'un Euro délicat pour De Jong, pressenti pour démarrer le tournoi en tant que titulaire avec Memphis Depay aux avant-postes. Mais, très vite, Wout Weghorst lui est passé devant dans la hiérarchie du sélectionneur Frank de Boer.

Luuk de Jong will leave our camp because of a knee injury.



Get well soon, @LuukdeJong9! 🧡



📝🇳🇱 https://t.co/Dq7ozH8wYf.