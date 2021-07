Rémy Descamps dévoile les raisons de son départ de Charleroi

Rémy Descamps a choisi de quitter Charleroi, deux ans après son arrivée. En conférence de presse, il a exposé les raisons de son départ.

Rémy Descamps est un nouveau joueur du FC Nantes. Mercredi dernier, le portier de 25 ans s'est engagé avec les Canaris jusqu'en juin 2024. Quelques jours plus tard, il a officiellement été présenté à la presse ce jeudi. À cette occasion, le principal intéressé a expliqué les raisons qui l'ont poussées à quitter Charleroi.

Il a notamment pointé du doigt la qualité des infrastructures du club carolo, dans des propos relayés par L'Avenir. "J’en ai parlé à Guillaume Gillet et Joris Kayembe qui m’ont dit beaucoup de bien du stade et des installations. Que c’était top et que j’allais m’éclater. Ça change de Charleroi, où les conditions étaient difficiles."

🗣 @Rmydescamps "Je suis un gardien moderne, c’est-à-dire grand avec un bon jeu au pied, je dois encore progresser dans le jeu aérien je pense. C'est ainsi que je décrirai mon style de jeu." — FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2021

Pour rappel, Rémy Descamps a rejoint Charleroi en août 2019, en provenance du Paris Saint-Germain. En deux saisons passées au sporting, il a porté la tunique noire et blanche à 16 reprises toutes compétitions confondues. Deux ans plus tard, l'ancien Zèbre a choisi de retourner en France.