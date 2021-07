Boubakary Soumaré quitte le LOSC pour Leicester

Le champion de France laisse filer une pièce maîtresse.

Fin de l'aventure lilloise pour Boubakary Soumaré. Comme l'ont confirmé les deux clubs, le milieu de terrain français quitte le LOSC pour Leicester City. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Foxes et le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros.

Formé au PSG, le médian de 22 ans avait rejoint le LOSC en 2017 et il s'y est rapidement imposé. En quatre saisons, il a disputé 112 matchs avec les Dogues, inscrit un but, distillé trois assists et célébré un titre de champion de France.