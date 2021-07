Bientôt une nouvelle compétition qui réunirait des formations européennes et sud-américaines ?

Le nouveau tournoi organisé par l'UEFA et la Conmebol verrait le jour en 2025.

L'UEFA et la Conmebol (Confédération sud-américaine de football) envisageraient d'introduire une nouvelle compétition internationale de type Supercoupe, à laquelle participeraient les vainqueurs de la Copa America et de l'Euro.

Cette compétition proposée remplacerait, en quelque sorte, la Coupe des confédérations, car la FIFA elle-même souhaiterait introduire un tournoi plus attractif et plus court que le format actuel.

TNT Sports rapporte que les présidents Aleksander Ceferin (UEFA) et Alejandro Dominguez (Conmebol) auraient commencé à se pencher sur le projet afin de lancer la compétition entre leurs fédérations respectives.

Un des formats étudiés verrait s'affronter les finalistes de chaque fédération, mais il est plus probable qu'il ne soit composé que des vainqueurs.

Dans l'état actuel des choses, l'idée est que le Championnat d'Europe et la Copa América soient tous deux joués deux ans avant les Coupes du monde, le nouveau tournoi devant ensuite être joué un an avant une Coupe du monde dans le pays qui accueillera la Coupe du monde.