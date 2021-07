Officiel : Genk s'offre les services de Mike Trésor Ndayishimiye

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel ce mercredi après-midi.

Mike Trésor Ndayishimiye rejoint Genk en provenance de Willem II. Le joueur âgé de 22 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2025 chez les Limbourgeois. Le vice-champion de Belgique réalise un joli coup sur le marché des transferts en s'offrant l'attaquant belge et international espoirs auteur d'une excellente saison du côté de Willem II avec 5 buts et 12 assists en 37 matchs toutes compétitions confondues et connu pour ses dribbles et sa vitesse.

Formé au RSC Anderlecht, celui qui fut l'un des grands talents de Neerpede a dû passer par la case Pays-Bas pour se développer, d'abord au NEC Nimègue, puis à Willem II où il prendra une autre dimension.