Les Buffalos lourdement battus en amical, Hein Vanhaezebrouck relativise

Les Buffalos ont été corrigés 3-0 par le Sparta Rotterdam, vendredi soir, mais Hein Vanhaezebrouck n'est pas trop inquiet.

"En préparation, ce sont souvent des sentiments ambivalents qui se mélangent", relativise Hein Vanhaezebrouck pour Het Nieuwsblad. Parce que le coach gantois a vu des bonnes choses sur le terrain. "Je suis content que Julien De Sart, Elisha Owusu et Mathis Samoise aient pu jouer 90 minutes. Ils sont prêts", insiste-t-il par exemple.

Et HVH est aussi en partie satisfait par le jeu proposé. "En grande partie, nous avions le sentiment d'avoir le contrôle du match, nous étions les meilleurs dans le milieu", estime-t-il. Mais c'est l'efficacité que les Buffalos devront améliorer. "Le foot se décide dans les deux rectangles. Défensivement, on a donné les buts trop facilement. Et offensivement, ce n'était pas suffisant non plus. Il nous manque nos attaquants", ajoute Hein Vanhaezebrouck, qui n'est pas trop inquiet, à deux semaines de la reprise du championnat.

Les Buffalos auront d'ailleurs encore de bons tests contre le Sporting, champion du Portugal en titre, et Benfica, avant la reprise du championnat, prévue pour le 25 juillet à Saint-Trond.