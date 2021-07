Un ancien joueur du Standard de Liège rejoint Eupen

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel.

Jérôme Déom rejoint Eupen en provenance du MVV Maastricht. Le joueur de 22 ans formé au Standard de Liège a signé un contrat de trois ans chez les Pandas.

"Jérôme Déom est un joueur qui court beaucoup et qui est techniquement très fort. À 22 ans, il a en plus un grand potentiel de développement. Il correspond donc à notre profil recherché et à notre philosophie de jeu. Nous sommes heureux que Jérôme fasse avec nous le pas vers la D1A et nous nous réjouissons de notre collaboration avec lui", a confié Le directeur général d'Eupen Christoph Henkel dans le communiqué des Pandas.