Joao Klauss va enfin découvrir l'ambiance de Sclessin

Six mois après son arrivée, le Brésilien jouera sa première devant un Sclessin partiellement rempli.

Joao Klauss a montré une partie de ses qualités en fin de saison dernière, auteur de six buts et six assists en 24 rencontres, le Brésilien sera attendu en début de saison. Et il a bien l'intention de répondre présent.

Dès vendredi, contre Genk, en ouverture du championnat? Il attend en tout cas cette rencontre avec impatience. Car ce sera aussi sa première dans un stade de Sclessin partiellement rempli. "On m'a beaucoup parlé de l'ambiance géniale qu'il y a dans ce stade et je suis pressé de découvrir ça", explique-t-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Et c'est une source de motivation supplémentaire pour le buteur des Rouches. "Les supporters m'ont super bien accueilli quand j'ai signé, j'ai reçu pas mal de messages positifs sur les réseaux sociaux. J'espère maintenant pouvoir leur donner quelque chose en retour..."