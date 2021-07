Ligue des Champions : Mauvaise opération pour le Celtic Glasgow, le Sparta Prague battu

Les matchs aller du second tour de qualification pour la Ligue des Champions se disputaient ce mardi, avec quelques noms connus tels que le Celtic Glasgow, le Sparta Prague ou encore Ferencvaros.

Le Celtic Glasgow recevait Midtjylland et les Écossais, qui ont cédé leur titre de champion aux Rangers pour la première fois depuis 2012 et doivent donc passer par les tours préliminaires, ont fait la mauvaise opération en concédant le nul (1-1) face aux Danois. Les deux équipes se sont rapidement retrouvées à 10 contre 10, Nir Bitton étant expulsé avant la pause (44e) et Anders Dreyer peu après (56e).

Le Rapid Vienne affrontait le Sparta Prague, vice-champion de République Tchèque, et les Autrichiens se sont imposés (2-1), prenant donc un léger avantage avant le match retour. Rappelons que la règle du but à l'extérieur a été annulée dès cette saison, ce qui place le Rapid dans une position moins favorable que par le passé.

Côté Belge, Ryan Mmaee était titularisé avec le Ferencvaros, qui affrontait le Zalgiris Vilnius (où évolue l'ancien de Tubize Hugo Vidémont), et les Hongrois ont fait le travail en s'imposant 2 buts à 0 face aux Lituaniens.

Le Dinamo Zagreb a battu l'Omonia Nicosie sur le même score (2-0), tandis que le Sheriff Tiraspol a été s'imposer à Alashkert (0-1). Enfin, les héroïques Lincoln Imps, champions de Gibraltar, tombeurs du Fola Esch au tour précédent, se sont inclinés avec les honneurs face à Cluj (1-2).