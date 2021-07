Vanhaezebrouck garde espoir : "Je vais encore discuter avec lui en privé"

La saison de de La Gantoise commence ce soir. Les Buffalos rencontreront les Norvégiens de Valerenga lors des préliminaires de la Conférence League. Hein Vanhaezebrouck espère également aller loin en Europe pour le club mais également pour maintenir le coefficient belge.

"Nous aurions préféré évolluer sur la scène européenne un peu plus tard. Mais l'année dernière, nous avons quand même réussi à décrocher une belle cinquième place avec un billet européen à la clé. Et maintenant, nous rencontrons un adversaire de taille. Cette équipe est sans aucun doute deux fois plus forte que les autres adversaires possibles", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

Gent devra se passer de son attaquant Roman Yaremchuk, qui souhaite partir. Il ne figurait pas non plus sur la liste européenne. "Vous pouvez soumettre une nouvelle liste pour chaque tour de qualification, il y a donc une chance que Roman y figure la prochaine fois. Je vais avoir une autre discussion avec lui en privé", a précisé le T1 gantois.