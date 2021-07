En visite au Stayen, La Gantoise espère un meilleur début de saison que l'année dernière : "Je ne suis pas un grand fan du gazon artificiel"

Après avoir ouvert le bal en Conference League jeudi, La Gantoise s'apprête à attaquer la JPL dimanche.

La Gantoise se déplace au Stayen dimanche, à l'occasion de la première journée de JPL.

Les Buffalos espèrent éviter de répéter le mauvais début de saison passée, même si la pelouse artificielle du Stayen n'est pas ce qui enchante le plus Vanhaezebrouck : "Je ne suis pas un grand fan du gazon artificiel. En hiver, cela passe encore mais au milieu de l'été, je ne vois pas d'avantage. Je suis content qu'il n'y ait qu'une seule équipe en Belgique pour le moment avec une telle pelouse, même si Valerenga joue également sur du gazon artificiel", a confié Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse.

Au niveau de son noyau, le coach Buffalo a évoqué deux absents : "La situation de Chakvetadze évolue bien, mais le gazon artificiel est un sujet sensible pour lui. Il s'est blessé lors d'une visite à STVV. J'attends que nous jouions sur du vrai gazon pour le faire jouer. Il ne sera donc pas non plus présent en Norvège jeudi."

Roman Yaremchuk vient également de rejoindre l'équipe après son Euro réussi et des vacances bien méritées. Cependant, on ne sait pas encore si on le reverra porter le maillot de La Gantoise : "J'ai parlé avec Yaremchuk. Il est de retour, il est en bonne santé, mais bien sûr, il n'est pas encore là où il devrait être physiquement. Il y travaille. C'est maintenant à lui de se reconstruire après une longue saison et l'Euro. Quand il sera prêt à jouer, nous en saurons plus. A moins qu'il y ait un transfert entre-temps", ponctue Vanhaezebrouck.