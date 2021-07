Match engagé, points partagés

Neuf cartons jaunes, un carton rouge: OHL et Zulte Waregem ont sorti les crocs ce samedi mais n'ont pas su se départager.

Après le pétillant Standard-Genk de ce vendredi, OHL et Zulte Waregem s'affrontaient ce samedi pour la première rencontre de ce samedi. Ce duel n'aura pas été décevant.

Tout d'abord, le match a été engagé, avec pas mal de cartons jaunes et même un rouge, mais on y reviendra plus tard. Au niveau du football, il y a des occasions et les deux buteurs des deux équipes, Jelle Vossen et Thomas Henry, vont passer par toutes les émotions.

© photonews

Celle d'avoir réalisé un gros raté tout d'abord. Devant le but vite, Vossen catapulte le cuir dans le ciel louvaniste. Sur un centre de Mercier, Henry loupe complètement sa tête alors qu'il était seul au petit rectangle. Mais les deux hommes vont se rattraper.

Vossen tout d'abord qui ouvre le score sur un centre de Govea (24', 0-1). Puis juste avant la pause, le remuant Henry provoque un penalty (alors qu'il tient lui aussi son défenseur), qu'il transforme lui-même (44', 1-1).

© photonews

En seconde période, tout s'accélère, surtout à cause de Van Aken. Le défenseur de Zulte Waregem, auteur de nombreuses fautes, reçoit son deuxième carton jaune (61'). Les hommes de Dury vont terminer à 10.

Cependant, son équipe ne va pas jouer plus bas pour la causeet même avoir des occasions, comme cette frappe de Dompé déviée par Romo. La fin de rencontre est nerveuse, mais il n'y a plus de buts. Un partage engagé pour une rencontre agréable à suivre.