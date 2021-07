La France ou Seraing pour Guy Mbenza?

Le mercato de l'Antwerp est loin d'être terminé: les Anversois ont encore l'intention d'attirer des renforts, mais plusieurs joueurs doivent aussi quitter le navire.

C'est le cas notamment de Guy Mbenza, qui n'est pas dans les plans du nouveau coach anversois. Arrivé l'an dernier, l'attaquant congolais était arrivé en provenance du Cercle, il a disputé une rencontre avant de filer avant d'être prêté à Lausanne.

L'Antwerp cherche donc une solution. Et si Seraing est une possibilité, l'intérêt ne manque pas non plus en France pour celui qui a inscrit 7 buts en 15 matchs en D1 suisse l'an dernier. Selon la Gazet van Antwerpen, Nancy serait notamment sur le coup. Plutôt la Ligue 2 ou la Pro League pour Guy Mbenza? Affaire à suivre.