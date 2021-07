Axel Witsel savoure: "Après six mois, ça fait du bien"

De retour dans son club après six mois loin des terrains et après avoir repris la compétition lors de l'Euro avec les Diables Rouges, Axel Witsel est impatient de débuter la saison.

Comme Thorgan Hazard et Thomas Meunier, Axel Witsel a retrouvé ses coéquipiers du Borussia Dortmund, jeudi. La différence, c'est que le belge n'avait plus côtoyé ses partenaires de club depuis un moment. "C'était très long", confirme-t-il dans un entretien diffusé par Ruhr Nachrichten.

"Je me sens un peu comme un nouveau joueur, parce que ça fait six mois que je n'ai pas vu les gars et tout le monde. Je suis très heureux et je me sens très bien", ajoute le Diable Rouge qui s'est remis plus vite que prévu de la rupture du tendon d'Achille encourue en janvier.

Une guérison express qu'il n'avait pas calculée. "Je n'ai pas été surpris que ça aille aussi vite, mais, au début, je ne me suis pas vraiment demandé si j'allais participer à l'Euro. C'est quand j'ai recommencé à m'entraîner, fin mars, que je me suis dit que je pouvais le faire."

Axel Witsel a atteint son but, il a disputé quatre rencontres du championnat d'Europe avec les Diables et il n'attend plus qu'une chose désormais: retrouver du temps de jeu et lancer sa saison avec le Borussia.