Zulte Waregem peste contre le penalty liégeois : "Pourquoi personne à Tubize ne décide d'intervenir ?"

Le penalty concédé par Louis Bostyn sur Samuel Bastien a fait grimacer du côté du Gaverbeek, où on estime que le portier de Zulte Waregem prend le ballon.

Zinho Gano, le premier homme à s'exprimer après la rencontre, le lançait déjà rapidement : "On méritait mieux, surtout compte tenu du fait qu'il n'y a pas du tout penalty". David Hubert confirmait et s'épanchait un peu plus dans la foulée : "C'est un penalty plus que discutable, même si ça ne peut pas être une excuse. Mais c'est la même histoire que la semaine passée pour nous. Que peut-on dire. C'est aux arbitres à Tubize de gérer ça", peste le défenseur. "J'ai revu les images et il n'y a pas penalty, c'est dommage".

Quelqu'un à Tubize a décidé de ne pas faire réviser les images ...

Même discours chez Francky Dury, qui avait déjà vu Zulte être victime d'un penalty jugé litigieux la semaine passée contre OHL. "Cette phase, nous l'avons revue avec tout le staff. Comme nous l'a dit Louis : il prend la balle, il n'y a aucun doute possible. Mais personne à Tubize (nda : où la VAR est désormais située) n'a décidé que cela valait révision des images. Quand je pense à l'Euro lors duquel les vidéos ont souvent été consultées, rapidement et efficacement, c'est dommage", déclare l'entraîneur flandrien. "Ca fait deux semaines d'affilée nous concernant, donc même si je ne veux pas en parler, il faut pouvoir le dire également. Cela dit, je ne peux pas en vouloir à mon équipe pour cette défaite, la prestation était encourageante face à une excellente équipe".