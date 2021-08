Direction les Pays-bas pour Kaveh Rezaei ?

Sur une voie de garage au Club de Bruges, l'Iranien devrait quitte définitivement les Blauw en Zwart cet été.

Kaveh Rezaei n'entre pas dans les plans de Philippe Clement et devrait vraisembablement quitter le Club de Bruges, et ce définitivement à une année de la fin de son contrat. De Gelderlander rapporte que le NEC Nijmegen montre un intérêt concret pour l'attaquant iranien. Le club néerlandais et le Club entretiennent de bonnes relations. Ces dernières années, Arnaut Groeneveld et Anthony Limbombe ont été vendus au champion de Belgique en titre et Jellert Van Landschoot, Mathias De Wolf et Thibo Baeten ont fait le chemin inverse.

Le pensionnaire d'Eredivisie, qui a sérieusement besoin d'un attaquant, veut un buteur expérimenté qui a joué au plus haut niveau et Rezaei correspondrait à ce profil. L'Iranien a déjà prêté par les Gazelles lors des deux dernières saisons au Sporting de Charleroi, qui l'avait vendu pour 5 millions d'euros à Bruges en 2018. Pour le compte des Carolos, il a inscrit 22 buts en 54 matchs lors des deux dernières saisons. Chez les Burgeois, il n'a pas dépassé un but en 14 matchs.