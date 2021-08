🎥 Florian Thauvin expulsé lors de son premier match avec les Tigres

Florian Thauvin effectuait ses grands débuts au Mexique, mais cela ne s'est pas passé comme prévu pour le Français.

Arrivé cet été en provenance de Marseille, Florian Thauvin a été exclu après 33 minutes de jeu samedi pour son premier match sous le maillot des Tigres de Monterrey, contre Santos.

Así la entrada de Florian Thauvin sobre Omar Campos que provocó la expulsión en su primer partido con Tigres pic.twitter.com/cHOhfgal8r — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) August 8, 2021

Le Français a écopé d'un carton rouge après un tacle sur Omar Campos. L'arbitre avait d'abord montré la jaune, avant de sortir la rouge après consultation de la VAR.

L'ailier français est sorti du terrain, sous les sifflets et les huées d'une partie des supporters des Tigres. Campos a également dû sortir sur blessure suite au tacle. Réduits à 10, les Tigres ont été menés 1-0 avant d'arracher le match nul.

Quelques heures plus tard, le Français a partagé un message dans le but de s'excuser auprès de ses supporters : "Je tiens à m'excuser pour mon geste maladroit. Il faut apprendre de ses erreurs et savoir tourner la page. Merci à tous pour vos messages et bravo à l'équipe pour sa réaction. Allez les Tigres."