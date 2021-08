Voici les compos de Standard-Antwerp : Michel-Ange Balikwisha de retour à Sclessin

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège accueille l'Antwerp à Sclessin lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

On ne change pas une équipe qui gagne, d'autant plus que Mbaye Leye peut compter sur l'entierté de son noyau. Le T1 des Rouches aligne son onze type contre l'Antwerp ce dimanche : Bodart, Siquet, Al-Dakhil, Sissako, Laifis, Gavory, Cimirot, Bastien, Raskin, Klauss, Muleka.

Côté anversois, Priske effectuait deux changements de son onze, le technicien danois décidait d'aligner Bataille et Yusuf ce week-end. Non présent lors des deux premiers matchs du matricule 1, Michel-Ange Balikwisha était repris et faisait ainsi son retour à Sclessin.