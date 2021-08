Catastrophe pour le jeune Indy Boonen, victime d'une lourde blessure ce dimanche

Indy Boonen est sorti sur civière ce dimanche face à Gand et le verdict est terrible.

Indy Boonen (22 ans) ne jouera plus en 2021. Le médian formé à Manchester United est sorti sur civière et le verdict est terrible : il s'agirait d'une rupture du tendon d'Achille, ce qui signifierait une absence de plus de six mois. "Je suis très déçu pour lui", regrettait Blessin après la rencontre, remportée par le KV Ostende (1-0).

Boonen, qui a entamé la saison en tant que titulaire, s'était déjà occasionné une lourde blessure la saison passée et était resté absent d'octobre à janvier, ne disputant que 17 matchs toutes compétitions confondues.