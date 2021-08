🎥 Un joueur exclu par le VAR ... pour avoir frappé un coéquipier

Marcao, défenseur brésilien du Galatasaray, a pété les plombs lors du match de son équipe face à Giresunspor.

Tout se passait pourtant bien pour Galatasaray, qui menait 0-2 sur la pelouse de Giresunspor, quand Marcao a pété les plombs et s'est disputé avec son coéquipier Kerem Akturkoglu, à la 62e minute. Le défenseur brésilien a asséné un coup de tête et donné plusieurs coups de poing à son équipier, qui s'est effondré. Une scène surréaliste qu'a manqué l'arbitre, mais pas le VAR : Marcao a logiquement été exclu, et une lourde sanction l'attend certainement.