Officiel : Nouvelle recrue du côté du Beerschot

Le club anversois, qui a du mal en ce début de championnat, vient de transférer un milieu offensif qui devra l'aider à prendre des points afin de se maintenir.

Ramiro Vaca rejoint le Beerschot en provenance du club bolivien The Strongest La Paz. Il a signé un contrat pour trois saisons au Kiel. Le milieu de terrain offensif était titulaire lors de trois des quatre matchs de la Bolivie à la Copa America.



La saison dernière, Vaca a percé à The Strongest. Il a joué 23 matchs pour le vice-champion de Bolivie, au cours desquels il a marqué quatre fois et distillé 11 passes décisives. Cette saison, il a obtenu marqué deux buts et délivré cinq passes décisives en 12 matchs. "Ramiro est un joueur très doué techniquement", a déclaré le directeur technique Sander Van Praet. "Avec sa créativité et sa vision, il s'intègre parfaitement dans l'ADN de Beerschot. De plus, il est déjà très mature pour son âge et est international A bolivien depuis l'âge de 17 ans."

Le Bolivien rejoint l'entraînement collectif aujourd'hui et jouera avec le maillot numéro 20 cette saison.