Cinq choses à savoir sur Lisandro Magallán, le dernier renfort du RSC Anderlecht

Lisandro Magallán va renforcer le secteur défensif du RSCA, et devrait être le dernier transfert des Mauves dans ce mercato. Découvrez le défenseur central argentin en quelques faits.

"Le nouveau Walter Samuel" à Boca Juniors

Lisandro Magallán a fait ses débuts professionnels dans le club de Gimnasia y Esgrima La Plata, en 2010, et a rapidement tapé dans l'oeil du géant Boca Juniors. Avant d'y signer, en juillet 2012, il aurait été, d'après les rapports de l'époque, scouté par Manchester City, rien que ça. L'un de ses premiers surnoms lui a été donné par une légende de Boca, Guillermo Barros Schelotto, plus de 300 matchs pour le club de Buenos Aires et qui termine sa carrière en 2011 à Gimnasia y Esgrima : Schelotto (futur entraîneur de Boca en 2016) le surnomme "le nouveau Walter Samuel", rien que ça. Boca met en tout cas 1,4 million de dollars sur Magallán, qui n'a alors que 18 ans.

© photonews

Superclasicos contrastés

Le premier but de Lisandro Magallán le fera inévitablement entrer dans le coeur des supporters de Boca Juniors : le défenseur central choisit son moment puisqu'il marque le 5 octobre 2014, du pied, face au River Plate d'un certain Eder Balanta (sur le banc). Il s'agissait là de son premier Superclasico argentin, et le seul qui lui laissera de grands souvenirs : en 2018, Magallán s'incline en finale aller-retour de la Copa Libertadores face au grand rival.

© photonews

Un Boca-River "de la honte" que le néo-anderlechtois n'oubliera probablement jamais : après les incidents du match aller (2-2) à la Bombonera, la finale retour est délocalisée à Santiago Bernabeu, l'antre du Real Madrid. Des premiers pas manqués pour Magallán sur le sol européen, Boca s'inclinant 3-1 après prolongations. Une chose est sûre, cependant : après avoir vécu la pression de ces rencontres, Lisandro Magallán n'est certainement pas aisément impressionné.

Une formation en droit

Alors que Boca est le club "du peuple", et que les héros de la Bombonera sont plus souvent des joueurs comme Diego Maradona ou Carlos Tevez, forgés par la rue, Lisandro Magallán n'entre pas dans cette case : issu d'une famille de la classe moyenne, l'Argentin a mené, de front avec sa carrière, des études de droit. "J'étudie pour m'écarter du monde du football, qui peut vous dévorer, encore plus dans un club comme Boca", explique-t-il à l'époque à TyC Sports. "Cela me fait du bien, c'est un entraînement pour le cerveau. Je pense que cela développe l'esprit et permet de mieux appréhender des situations de jeu".

Intellectuel du sport ? Magallán n'est en tout cas pas du genre à apprécier le star-system, à l'en croire. "Je veux vivre une vie normale. Je me repose sur Dieu et sur ma famille et je tiens à penser que je ne suis personne de plus que quelqu'un d'autre parce que je suis footballeur", déclarait-il à La Nacion en 2017, dans un long entretien que les hispanophones peuvent découvrir par ici.

Un frère et un père footballeur

Si le football n'est pas tout dans la vie de Lisandro Magallán, une chose est sûre : il court dans les veines du joueur de l'Ajax Amsterdam. Son père, Adalberto, était joueur professionnel au Gimnasio y Esgrima La Plata, où Lisandro a été formé et a fait ses débuts, avant de se reconvertir en tant qu'avocat. Et son frère Santiago mène quant à lui une modeste carrière de footballeur dans les divisions inférieures espagnoles, où il est passé par Cultural Leonesa, Badalone et Llagostera.

Une expérience olympique

Lisandro Magallán n'a pas encore eu l'occasion de faire ses débuts avec la sélection argentine, et ce alors qu'il en semblait proche à Boca Juniors et au moment de sa signature à l'Ajax. Si son expérience européenne ne l'a jusqu'ici pas vraiment rapproché de l'Albiceleste, ses prêts à Alavès et à Crotone ayant été des réussites dans des clubs un peu trop modestes pour être sélectionné, au moins Magallán a-t-il déjà goûté à une superbe et rare expérience : des Jeux Olympiques. En 2016, il se rend en effet à Rio avec l'équipe de Julio Olarticoechea, et est titulaire face au Portugal d'un certain Bruno Fernandes.

Ce sera une défaite 2-0, et plus la moindre apparition lors de ces JO qui seront une vraie gifle pour l'Argentine, éliminée dès les poules. Lisandro Magallán n'a "que" 27 ans, et l'Argentine s'est fait une spécialité ces dernières années d'appeler des joueurs qu'on pensait loin de l'équipe A ; qui sait si son passage au RSCA ne le rapprochera pas d'une sélection.