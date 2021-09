Le Sénégal et la Tunisie sans trembler, Tapsoba (buteur) et le Burkina tiennent l'Algérie en échec, Osimhen décisif

En Afrique, plusieurs rencontres étaient programmées à l'occasion des éliminatoires pour la Coupe du Monde.

Burkina Faso - Algérie

Les Fennecs ont été tenus en échec à Marrakech. Feghouli (18e) ouvrait pourtant le score, mais le Standardman Abdoul Tapsoba (64e) égalisait pour le Burkina (avec Hervé Koffi), qui reste invaincu (4/6 points) en ce début de qualifications.

Congo - Sénégal

Le Sénégal a dessiné sa victoire dans les derniers instants de la partie. En visite à Brazzaville, Boulaye Dia (27e) ouvrait le score pour les visiteurs avant que l'ancien Anderlechtois Silvère Ganvoula n'égalise sur penalty juste avant la pause. En fin de partie, Ismaïla Sarr (87e) puis Sadio Mané sur penalty fixaient la victoire des Lions.

Cap-Vert- Nigeria

L'ancien Carolo Victor Osimhen (29e) répondait à l'ouverture du score de Dylan Tavares (19e) avant qu'un auto-goal complètement gag de Santos (76e) n'offre la victoire sur le fil aux Super Eagles.

Zambie - Tunisie

Khazri sur penalty (9e) et Ben Slimane dans la arrêts de jeu permettent à la Tunisie du Standardman Hamza Rafia, Dylan Bronn (ex-La Gantoise) et Youssef Msakni (ex-Eupen) de poursuivre son sans faute dans le groupe B.

Tanzanie - Madagascar

Les Barea de Madagascar et Loïc Lapoussin (Union) enchainent un second revers de suite dans ces qualifications, cette fois battus par la Tanzanie. Nyoni (3e) et Dismas (26e) mettaient les locaux aux commandes. Les troupes d'Eric Rabésandratana faisaient pourtant le plus dur en égalisant, via Rakotoharimalala (36e) et Fontaine juste avant la pause. Mais Salum (52e) offrait la victoire à la Tanzanie après le repos.

Malawi - Mozambique

Richard Mbulu (1-0, 10e)

Éthiopie - Zimbabwe

Aschalew Tamene (1-0, 90e+4)

Guinée Équatoriale - Mauritanie

Iban Salvador sur penalty (1-0, 59e)

Angola - Libye

Omar Al Khoja (0-1, 43e)

Soudan - Guinée-Bissau

Piqueti (0-1, 8e), Frédéric Mendy (0-2, 11e), Piqueti (0-3, 39e), Abdel Raman (1-3, 54e), Mama Baldé (1-4, 82e), Abdel Raman (2-4, 90e+2)