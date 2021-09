Premier contrat pro pour un talent anversois de 16 ans

Le club récompense un très jeune talent avec un contrat professionnel.

Arthur Vermeeren a paraphé le premier contrat professionnel de sa très jeune carrière. L'Antwerp a récompensé le joueur de 16 ans à l'avenir prometteur.

Vermeeren est milieu de terrain et évolue actuellement avec les U18 anversois et les Diables Rouges U17. Il a signé un contrat de trois ans avec une option d'un an.