Bonne nouvelle pour les supporters de l'Antwerp

Les supporters du Matricule 1 sont finalement autorisés à voyager en Grèce pour supporter leur équipe.

Après cette première trêve internationale, le football de club reprend ses droits. Championnats mais aussi coupes d'Europe sont au programme. Dans une semaine, l'Antwerp se déplacera donc à l'Olympiakos pour leur première rencontre de poules d'Europa League.

Dans un premier temps, les supporters de l'Antwerp avaient été interdits de déplacement par les autorités locales, alors que l'UEFA avait donné le feu vert ce lundi pour le retour des supporters adverses dans les stades pour l'ensemble de ses compétitions. Finalement, 1250 supporters du Great Old seront de la partie, et ce grâce à des négociations avec l'Olympiakos et les autorités locales.

Un atout de poids donc pour l'Antwerp, qui aura fort à faire dans un groupe D très relevé composé de l'Olympiakos, Francfort et le Fenerbahçe.