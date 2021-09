Vincent Kompany ne se sent pas intouchable : "Ca n'existe pas en football"

Vincent Kompany veut repartir du bon pied après une passe difficile avec Anderlecht. Critiqué, il sait qu'il n'est pas intouchable, mais ne se met pas de pression excessive.

Éliminé en Coupe d'Europe, battu à Genk malgré un bon match, Vincent Kompany était de retour devant la presse après cette trêve internationale et sait que la réception de Malines doit se conclure par une victoire, avant un calendrier compliqué. "Les gros matchs nous réussissent plutôt bien, mais on sait que depuis un an, ce sont justement les matchs plus "abordables" qui nous font défaut. Et vous n'accédez pas au top 4 en ne remportant pas ces rencontres", souligne-t-il. "C'est sur ce plan que nous devions progresser".

Pour la première fois depuis son arrivée, Kompany a été critiqué de toutes parts cette saison. Il prône encore la patience, mais est conscient que personne n'est intouchable. "Je n'ai jamais dit dans ma carrière que les choses ne pouvaient pas être améliorées. C'est une question de mentalité. Ca prendra le temps que ça prendra, et on espère que ça ira le plus vite possible, mais je veux voir une équipe se battre pour atteindre ses objectifs à terme et progresser", réagit le coach du RSCA.

Intouchable ? Ceux qui connaissent le foot savent que ça n'existe pas

Et si ça prend ... trop longtemps ? "Suis-je intouchable ? Ceux qui connaissent le football savent qu'une telle chose n'existe pas", sourit Kompany. "Je ne pense pas que j'ai convaincu qui que ce soit en interne uniquement grâce à mon nom ou mon statut. Je ne fuis pas mes responsabilités en tant qu'entraîneur. Mais nous étions conscients du temps que ça prendrait pour ramener le club où il doit être. Rien de ce qui se passe n'est une surprise", relativise-t-il ensuite.

"On sait qu'on sera à nouveau compétitifs pour des trophées, et on veut que ce soit le plus vite possible. Mon rôle est de faire en sorte que ce soit plus tôt que tard", conclut Kompany.