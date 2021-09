Wagane Faye : "Si nous battons le Standard de Liège, nous pouvons entrer dans l'histoire du club"

Ce dimanche, derby liégeois au programme de la septième journée de Jupiler Pro League avec la rencontre opposant Seraing au Standard de Liège.

Auteur d'un six sur six, le RFC Seraing est confiant et serein avant la réception du Standard de Liège. Un match particulier. "Tous les gens que je croise me disent que nous devons gagner ce match. On sent que c'est un derby et qu'il y a de l'excitation autour", a confié Wagane Faye. "Nous avons les armes pour faire tomber le Standard, nous devons poursuivre sur notre lancée après nos succès contre le Cercle de Bruges et Eupen. Nous allons jouer sans pression ce dimanche. Il y a plus de confiance au sein de nos rangs qu'en face étant donné que notre adversaire s'est incliné juste avant la trêve internationale (défaite 4-0 à l'Union Saint-Gilloise)", a précisé le capitaine des Métallos.

En cas de victoire face aux Rouches ce dimanche, ce serait une première pour les Sérésiens. "Je viens d’apprendre que Seraing n’avait jamais battu le Standard. Si nous gagnons dimanche, nous pouvons entrer dans l’histoire du club", a conclu Wagane Faye.