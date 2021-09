Björn Engels revient sur son passage à l'Olympiakos

Le défenseur central manquera le match contre son ex-club l'Olympiakos en raison d'une blessure. Cependant, le joueur de l'Antwerp a de nombreux souvenirs du club grec qui ne sont pas tous positifs.

Tout le monde sait que le football grec est parfois chaotique. Même à l'Olympiakos. "Je pourrais écrire un livre sur ce que j'ai vu là-bas", a déclaré Engels à Het Gazet van Antwerpen. "Après un 18 sur 18, nous avons abordé la trêve hivernale avec un bon sentiment. Lorsque nous avons dû reprendre début janvier, l'entraîneur ( Takis Lemonis, ndlr) avait été soudainement licencié. De façon inattendue, sans aucune communication avec les joueurs. Un autre Grec, Christos Kontis, puis l'Espagnol Oscar Garcia, qui a complètement changé le système. A partir de là, ce fut la galère."

Mais il a également vécu l'un de ses meilleurs moments en tant que défenseur. Le grand Barcelone a été tenu en échc 0-0 en Ligue des champions. Le seul point en C1 cette saison-là pour le club du Pirée. "Ce match de Ligue des champions a peut-être été le plus beau moment de ma carrière jusqu'à présent. On me le rappelle encore souvent. De plus, cela faisait huit ou neuf saisons que le Barça n'avait pas pu marquer dans un match de groupe de la C1. Ensuite, vous vous rendez compte que nous avons réalisé quelque chose d'unique".