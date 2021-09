🎥 Januzaj buteur, Tielemans et Castagne accrochés, Matazo et Denayer vainqueurs

Fortunes diverses pour les joueurs belges engagés en Europa League jeudi soir.

Le Napoli et Leicester dos à dos

Le choc de la soirée d'Europa League opposait Leicester City, avec Timothy Castagne dès le coup d'envoi et Youri Tielemans en seconde période, au Napoli, toujours privé de Dries Mertens. Et ce sont les Foxes, devant leur public, qui ont démarré la rencontre sur les chapeaux de roue: Ayoze Perez a ouvert le score après neuf minutes de jeu.

En seconde période, Harvey Barnes a doublé la mise, mais Victor Osimhen a réduit l'écart dans la foulée et le Napoli a repris espoir. Et c'est encore le Nigérian qui a arraché l'égalisation dans le money time (2-2). Dans le même groupe, le Legia avait battu le Spartak mardi soir et occupe donc la tête après la première journée.

Spectacle entre la Sociedad

Autre affiche de la soirée, le duel entre le PSV et la Real Sociedad aura répondu aux attentes. Mario Götze avait ouvert le score pour les Néerlandais, Adnan Januzaj et Alexander Isak ont permis à la Real de virer en tête à la pause. Mais Cody Gakpo a égalisé au retour des vestiaires. Les deux équipes se quittent sur un partage (2-2), Yorbe Vertessen a disputé la dernière demi-heure, Adan Januzaj est sorti à dix minutes du coup de sifflet final.

C'est l'AS Monaco qui vire donc en tête du groupe B. Les Monégasques, avec Eliott Matazo durant 80 minutes, se sont imposés grâce à un but de Krépin Diatta contre Sturm Graz (1-0).

Victoire également pour l'Olympique Lyonnais de Jason Denayer, qui était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Les Gones ont disposé des Rangers grâce à un but de Karl Toko Ekambi et à un autobut de James Tavernier (0-2). L'OL prend la tête de son groupe devant le Sparta Prague et Brondby qui ont partagé l'enjeu (0-0).