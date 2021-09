Miguel Van Damme donnera le coup d'envoi de Cercle - Eupen ce vendredi

Miguel Van Damme, le portier du Cercle de Bruges toujours sous traitement pour une leucémie, va donner le coup d'envoi du match de ce vendredi face à l'AS Eupen, à l'occasion du mois consacré à la lutte contre le cancer du sang.

Le mois de septembre est le mois de l'année consacré à la sensibilisation aux victimes du cancer du sang. En cette occasion, Miguel Van Damme (27 ans), qui se bat depuis plusieurs années contre une leucémie, donnera le coup d'envoi du match entre le Cercle de Bruges et l'AS Eupen.

"A travers notre fondation, nous voulons non seulement récolter de l'argent pour soutenir les patients et la recherche scientifique, mais aussi informer le grand public sur les types de leucémies et les symptômes", déclare à ce sujet Philippe Vindevogel, de l'association ME TO YOU, à Het Laatste Nieuws. Les maillots portés par le Cercle seront ensuite mis aux enchères pour l'association.

Miguel Van Damme a récemment reçu de prudentes bonnes nouvelles concernant sa maladie : les derniers tests effectués ne montraient pas de trace de leucémie dans le sang du joueur.