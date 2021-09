Roger Vanden Stock s'explique sur la vente d'Anderlecht dans une lettre adressée à la justice

L'ancien patron d'Anderlecht a été inculpé, en compagnie d'Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck, pour faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment.

L'info a eu l'effet d'une bombe ce jeudi du côté d'Anderlecht. Roger Vanden Stock, Jo Van Biesbroeck et Herman Van Holsbeeck notamment ont été inculpés par la justice pour faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment. L'ancienne direction anderlechtoise a été inculpée pour son rôle dans la vente d'Anderlecht à Marc Coucke.

La RTBF est parvenue à se procurer la longue lettre envoyée par Roger Vanden Stock à la justice. On peut y lire ces passages : "Depuis la création de la S.A. RSCA le conseil d’administration (dont la qualité de la composition est évidente) a toujours été informé de manière transparente de tous les dossiers notamment en matière de transferts tant entrant que sortant, des montants en jeu et de la rémunération des intermédiaires concernés. Et les a toujours avalisés."

Il a aussi tenu à défendre Herman Van Holsbeeck : " Je connais Monsieur Herman Van Holsbeeck depuis plus de 25 ans. Nous avons collaboré étroitement au niveau professionnel (jusqu’au closing de la vente du RSCA) dans un esprit de confiance, de loyauté, de probité et de respect mutuel. Dans toutes ses actions qu’il a prises et entreprises, j’ai toujours pu constater que Monsieur Van Holsbeeck a agi dans l’intérêt du club et de ses actionnaires. Dans de très nombreux dossiers que nous avons eus à traiter Mr Van Holsbeeck m’a toujours consulté de manière formelle et informelle au sujet des différentes décisions sportives et stratégiques à prendre, notamment dans le cadre des transferts à opérer."