Sinan Bolat frustré par le début de saison de La Gantoise : "Nous nous tirons toujours une balle dans le pied"

Le portier turc et son équipe ont connu une saison frustrante jusqu'à présent. Le 6-1 contre le Club de Bruges devrait être un fait marquant, mais en raison des autres résultats, beaucoup de gens le considèrent comme une aberration et que le Club était dans un jour sans.

Mais selon Bolat, c'est le match au cours duquel les Buffalos ont tout fait comme il fallait. "Alors nous l'avons joué parfaitement ce matc contre le Club de Bruges. Tout le monde était agressif dès la première seconde, nous voulions gagner cette partie, nous voulions conquérir chaque second ballon. Tout le monde était très vif. Alors vous obtenez ce résultat : 6-1. Ensuite, nous avons montré que nous pouvons faire face à n'importe quelle équipe en Belgique", a expliqué le gardien de La Gantoise dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Mais ensuite, cela n'a pas suivi. "Ce qui est frustrant, c'est que nous n'arrivons pas à faire preuve de régularité. Nous devons être présents à chaque seconde, sur chaque balle et dans chaque duel", a expliqué l'ancien joueur du Standard et de l'Antwerp. "Mais dans les matchs que nous avons perdus, je n'ai jamais eu l'impression que l'adversaire nous avait surpassés ou qu'il méritait une grosse victoire. Au contraire, nous nous tirons toujours une balle dans le pied, d'une part en commençant de manière laxiste et d'autre part en ne gérant pas bien nos occasions. Quand l'adversaire est tellement meilleur, il est plus facile d'accepter la défaite. Mais ça n'a pas été le cas une seule fois cette saison pour le moment", a conclu Bolat.