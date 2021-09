Mbaye Leye évoque ses jeunes troupes : "Ils sont sur la bonne voie pour devenir plus tard des cadres du Standard"

Le T1 des Rouches a évoqué ses jeunes défenseurs en conférence de presse ce vendredi après-midi.

Ameen Al-Dakhil a vu rouge dimanche dernier lors du Clasico contre Anderlecht. Le défenseur central a été expulsé en tout début de rencontre laissant les siens à dix. "J'ai parlé avec Ameen cette semaine, tout s'est bien passé. Malgré son jeune âge, il a déjà la confiance et le respect du groupe entier. Il ne faut pas oublier qu'il jouait chez les U21 la saison dernière et qu'il a tenu la baraque face à des attaquants comme Onuachu et Vossen. Il a fait ses matchs, poursuit son apprentissage et commettra probablement encore des erreurs", a expliqué Mbaye Leye avant d'évoquer un autre jeune.

"Nathan Ngoy a bien joué pendant 80 minutes. Un jeune joueur qui a marqué des points dimanche. Il a pris du galon et je n'ai pas été surpris pas sa prestation. Même s'ils jouent peu, il y a aussi Epolo et Dumont qui sont sur la bonne voie pour devenir plus tard des cadres du Standard de Liège", a souligné le T1 du matricule 16.