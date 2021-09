Bonne nouvelle pour Charleroi: Nicholson prêt à faire son retour

Il pourrait déjà aider le Sporting de Charleroi à retrouver le chemin de la victoire dès ce week-end.

L'attaquant du Sporting de Charleroi, Shamar Nicholson, victime d'une fracture de la pommette lors de la réception du Club de Bruges, a été opéré jeudi dernier et se sent déjà prêt à retrouver les terrains.

D'après la Dernière Heure les Sports, il n'éprouve plus la moindre douleur et pourrait déjà être sur la pelouse dès ce samedi et la réception de Courtrai. Il devrait jouer avec un masque de protection. On devrait en savoir plus ce vendredi lors de la conférence de presse d'Edward Still.