Coefficient UEFA : où en est la Belgique ?

La semaine européenne des clubs belges a bien débuté ce mardi avec la très belle victoire de Bruges du côté de Leizpig. Ce jeudi, Genk, l'Antwerp et Gand espèrent imiter les Blauw & Zwart et alimenter un coefficient UEFA actuellement à la peine pour la Belgique.

Nos clubs belges vivent un début européen plutôt satisfaisant. Le Club de Bruges vient de réaliser un 4 sur 6 inespéré en Ligue des Champions alors que Genk et Gand se sont imposés respectivement en Europa League et en Conference League (ils affronteront respectivement le Dinamo Zagreb et l'Anorthosis Famagouste ce jeudi). La seule ombre au tableau fut la défaite de l'Antwerp contre l'Olympiakos, qui aura l'occasion de se racheter ce soir contre Francfort, mais surtout l'élimination d'Anderlecht lors des barrages de Conference League.

Cette saison, nous comptons quatre clubs belges susceptibles de gonfler le coefficient UEFA. Nos représentants devront se montrer en forme car pour l'heure, la place directement qualificative pour les phases de poules de la Ligue des Champions est en danger.

Comment fonctionne le système de l'UEFA ?

Pour mieux comprendre la situation, résumons le système de coefficient mis en place par l'UEFA pour attribuer les différents tickets européens. Lors de chaque saison, nos clubs ramènent un certain nombre de points en fonction de leurs performances européennes.

Prenons exemple sur le Club de Bruges. Cette saison, le club a déjà engrangé 7.000 points suite à ses résultats : 4.000 points par sa participation aux phases de poules de la Ligue des Champions, 1.000 points pour son match nul contre le PSG et 2.000 points pour sa récente victoire à Leipzig. De son côté, Genk totalise actuellement 2.000 points, Gand 5.500 points et l'Antwerp 1.000 points. Même Anderlecht totalise 2.500 points malgré son élimination en barrages de Conference League.

Pour le moment, les cinq clubs belges ont rapporté un total de 18.000 points. Ces 18.000 points sont divisés par le nombre de club engagés en Europe (donc cinq clubs pour la Belgique, y compris Anderlecht). C'est comme cela qu'est calculé le coefficient UEFA sur une saison européenne. Lorsque l'on fait le calcul (18.000 divisé par 5), la Belgique possède 3.600 points. Un chiffre qui variera donc en fonction des prochaines prestations de nos clubs et qui sera définitif à l'issue de l'exercice 2021-2022.

Une dégringolade de la 9e... à la 13e place

Malgré un début de saison très satisfaisant, la Belgique s'est vue dégringoler... à la 13e place du classement UEFA, soit quatre places de moins par rapport à la saison précédente. Pourquoi ? La réponse est très simple. L'UEFA additionne le coefficient des cinq dernières saisons européennes, et c'est là que cela se complique pour la Belgique. En effet, les 12.500 points acquis lors de la saison 2016-2017 grâce, notamment, aux présences d'Anderlecht et de Genk en quarts de finale d'Europa League ne comptent plus.

Alors que la Belgique comptait 36.500 points la saison dernière, elle n'en totalise désormais plus que 27.600, ce qui explique ce passage de la 9e à la 13e place. Ce classement reste donc provisoire mais il montre que nos représentants belges devront se surpasser pour récupérer quelques places au classement. Si la Belgique venait à rester en 13e position, le ticket directement qualificatif pour les phases de la Ligue des Champions nous serait retiré. Le champion de Belgique devra passer par le 3e tour préliminaire pour espérer atteindre les poules de la LDC. Il faudrait, au minimum, retrouver la 10e place du classement UEFA pour conserver ce précieux billet directement qualificatif.

Cependant, si des pays comme la Russie, l'Autriche, la Serbie, l'Ecosse ou l'Ukraine sont devants nous, cela pourrait ne plus être le cas dès la saison prochaine. En effet, quelques nations ne bénéficieront des gros coefficients acquis lors de la saison 2017-2018. La Russie perdra 12.600 points, l'Autriche 9.750 points, l'Ukraine 8.000 points et la Serbie 6.375 points alors que la Belgique ne perdra, elle, que 2.600 points.

Il n'y a donc pas de quoi paniquer, mais nos représentants ne devront pas décevoir cette saison, au risque de voir la situation se compliquer...