Arnaud Bodart: "On ne peut que comprendre les supporters"

Arnaud Bodart ne se cache pas: il comprend le mécontentement des supporters.

Montés sur la pelouse à la pause, certains supporters ont décidé de faire passer un message à leurs joueurs. Etait-ce la bonne manière de le faire? Sans doute pas, mais Arnaud Bodart les comprend. "Ils ne sont pas contents et ils ont raison", insiste le portier du Standard au micro d'Eleven.

"On a énormément de chances d'être footballeur et de faire ce métier-là. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place. Ils paient leurs places, ils ne nous lâchent jamais... Il y en a qui consacrent leur vie au Standard de Liège. Alors, oui, ils sont montés sur le terrain, c'est contraire aux règles, mais on ne peut que les comprendre."