Antoine Bernier : "Je suis prêt à jouer nonante minutes"

Après avoir enregistré trois défaites de suite, Seraing accueille Zulte Waregem lors de la dixième journée de la Jupiler Pro League ce dimanche.

Revenu de blessure, Antoine Bernier a été titularisé en Coupe de Belgique contre Lokeren-Temse, mais pas encore en championnat où il est monté plusieurs fois au jeu lors des dernières rencontres du RFC Seraing. "Durant mon absence, l'équipe a bien tourné et le coach choisit en fonction du système. J'y ai beaucoup pensé ces dernières semaines à cette blessure... Je continue de travailler pour récupérer et ainsi aider l'équipe à gagner les matchs. Là, je suis prêt physiquement à jouer nonante minutes", a prévenu l'ancien joueur d'Anderlecht et de l'Antwerp.

Dimanche dernier, le promu sérésien a chuté à Genk (3-0). "Une défaite qui fait quand même mal, même si nous avons senti qu'ils étaient au-dessus dans tous les secteurs de jeu. Ce n'était pas une rencontre où nous devions prendre absolument des points. Par contre, il faudra en prendre ce week-end contre Zulte Waregem. Une équipe physique qui aime les duels, mais que nous pouvons mettre en difficulté. De plus, nous les recevons à la maison devant nos supporters", a souligné le Dinantais.