OHL cale face au Beerschot, qui prend son ... deuxième point

Les Louvanistes auraient mérité mieux, mais ont dû se contenter du partage.

OHL n'a visiblement pas encore trouvé la solution pour compenser le départ de Thomas Henry. Ce samedi, les Louvanistes ont été meilleurs que le Beerschot et se sont procuré le plus d'occasions, mais n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge (0-0) face à la lanterne rouge de D1A, qui aurait naturellement eu besoin de plus, mais s'en contentera.

Kaveh Rezaei, successeur désigné d'Henry, sortira même à la 56e minute sans s'être procuré de grosses occasions ; Vanhamel, au final peu sollicité, s'emploiera devant De Norre (65e), puis devant Schrijvers (74e), et OHL terminera même le match, pour le détail, à ... 10 contre 11 après l'expulsion de Malinov à la 94e. Trop tard pour changer quoi que ce soit au match : OHL n'a pas pu confirmer son match nul à Bruges, et reste sur trois rencontres sans victoire.

02/10/2021 16:15 KV Courtrai - Charleroi 2-2 02/10/2021 18:30 Cercle de Bruges - Union SG 0-3 02/10/2021 18:30 STVV - Ostende 1-1 02/10/2021 20:45 OH Louvain - Beerschot 0-0