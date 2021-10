Noa Lang avec les Oranje : "Je veux montrer le meilleur de moi-même"

Noa Lang va pouvoir faire ses débuts en sélection des Pays-Bas cette semaine. Le Brugeois espère pouvoir se montrer.

Noa Lang a été convoqué par Louis Van Gaal, qui lui a promis un peu de temps de jeu. Une belle consécration pour le Brugeois, qui fait partie des grands favoris au Soulier d'Or après s'être très bien adapté à notre football. "C'est bien plus dur physiquement en Belgique. Je joue chaque semaine contre des gars qui font deux fois ma taille. Pour un gars comme ça, c'est un sérieux défi. J'avais beaucoup d'options en quittant l'Ajax mais j'ai privilégié un championnat du même niveau où je jouerais la Ligue des Champions", explique Lang au Standaard.

Le jeu brugeois lui convient bien, notamment la liberté qu'il y obtient. "Je suis moins cantonné à l'aile ici. On m'utilise en fonction de mes qualités", se réjouit le Néerlandais. "A l'Ajax, on me tapait sur les doigts si je prenais la profondeur ou si je rentrais dans le jeu. Mais j'estime qu'une de mes qualités est que je suis capable de sentir où aller et comment profiter des espaces pour être décisif".

Désormais international chez les Oranje, Lang veut se montrer. "Je vois cette expérience comme une nouvelle étape vers le top. C'est le plus important pour moi. Je veux me montrer sous mon meilleur jour, à tous les niveaux", affirme-t-il.